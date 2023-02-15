ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 миллиарда долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщила глава департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд. Американцы взвоют. Минфин США предупредил о неминуемой катастрофе

"В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки", — сказала она журналистам в Вашингтоне.

По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 миллиардов долларов.

Кроме того, Рэнд заявила, что власти США намерены продолжать изымать российские активы и в данный момент оценивают, как лучше распорядиться уже конфискованными.

"Мы ожидаем, что команда министерства юстиции, о которой я уже упомянула, продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, который был утвержден в декабре. В данный момент мы пытаемся понять, как лучше всего распорядиться этими средствами. Данные деньги были использованы для разжигания войны, теперь мы хотим вернуть их, чтобы поддержать украинский народ в трудную минуту", — сказала Рэнд в ходе спецбрифинга, посвященного усилиям США по оказанию зарубежной помощи.