ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост, говорится в распространенном им заявлении. Всемирный банк выделит средства для помощи Турции после землетрясений

"Дорогие коллеги, сообщаю вам, что я проинформировал совет о своем намерении оставить должность президента Всемирного банка до конца текущего финансового года. Я очень доволен прогрессом, которого удалось достигнуть на наших основных направлениях работы… и полагаю, что следующие несколько месяцев представят отличную возможность для плавной смены руководства", — заявил Малпасс своим сотрудникам.

Согласно информации агентства Блумберг, речь идет о досрочной отставке — она, предположительно, произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпасса. Сам Малпасс причину своего решения не раскрыл.

Дэвид Малпасс — американец по происхождению и 13-й по счету президент Всемирного банка. Он занимает эту должность с 5 апреля 2019 года.