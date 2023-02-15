Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть свой пост
Глава Всемирного банка Малпасс заявил о намерении покинуть свой пост в ближайшие месяцы
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ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост, говорится в распространенном им заявлении.
"Дорогие коллеги, сообщаю вам, что я проинформировал совет о своем намерении оставить должность президента Всемирного банка до конца текущего финансового года. Я очень доволен прогрессом, которого удалось достигнуть на наших основных направлениях работы… и полагаю, что следующие несколько месяцев представят отличную возможность для плавной смены руководства", — заявил Малпасс своим сотрудникам.
Согласно информации агентства Блумберг, речь идет о досрочной отставке — она, предположительно, произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпасса. Сам Малпасс причину своего решения не раскрыл.
Дэвид Малпасс — американец по происхождению и 13-й по счету президент Всемирного банка. Он занимает эту должность с 5 апреля 2019 года.
https://1prime.ru/News/20230215/839819194.html
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