США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка
Минфин США сообщил, что страна предложит своего кандидата на пост главы Всемирного банка
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ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка вместо уходящего в отставку Дэвида Малпасса и рассчитывают на его быстрое утверждение, сообщила министр финансов Джанет Йеллен.
Американцы традиционно возглавляют Всемирный банк, европейцы – Международный валютный фонд.
"Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания, займется… трансформацией многосторонних банков развития с тем, чтобы они в большей степени отвечали вызовам XXI века", — сказано в заявлении Йеллен.
Малпасс в среду объявил, что уйдет в отставку до конца текущего финансового года.
https://1prime.ru/News/20230215/839819341.html
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