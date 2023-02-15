ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка вместо уходящего в отставку Дэвида Малпасса и рассчитывают на его быстрое утверждение, сообщила министр финансов Джанет Йеллен. Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть свой пост

Американцы традиционно возглавляют Всемирный банк, европейцы – Международный валютный фонд.

"Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания, займется… трансформацией многосторонних банков развития с тем, чтобы они в большей степени отвечали вызовам XXI века", — сказано в заявлении Йеллен.

Малпасс в среду объявил, что уйдет в отставку до конца текущего финансового года.