ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. США отвергают обвинения в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток" и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел инцидент, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Херш раскрыл цель подрыва "Северных потоков"

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал статью-расследование, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в прошлогодней диверсии на трубопроводах, остановившей поставки газа из России в Германию и другие страны Европы.

"Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с "Северным потоком", взрывом "Северного потока". Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется", — сказал Прайс на брифинге.

"Эти взрывы не произошли на территории США. Я оставляю нашим партнерам, на чьей территории эти взрывы случились, высказываться о надлежащих следственных механизмах", — добавил он, отвечая на вопрос о роли США в расследовании.

Прайс отказался комментировать инициативу России провести 22 февраля обсуждение подрыва "Северных потоков" на площадке Совета Безопасности ООН.

Расследование Херша не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Британии предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например Financial Times и Guardian.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.