ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Доля фишинговых ресурсов в доменной зоне RU снизилась в 2022 году до менее 15% от общего числа атакующих Россию фишинговых сайтов, при этом в 2021 году их было большинство, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. Названо число заблокированных попыток россиян перейти на "клоны" Telegram

"Насколько в целом сегодня справляемся (с фишингом — ред.) или не справляемся — приведу пример: в 2021 году объем фишинговых ресурсов — большая часть была в зоне RU. Чаще всего под фишинг попадали граждане, которые переходили по ссылкам.ru. К концу 2022 года зона RU — объем фишинга снизился до менее 15%, уйдя с первого места", — сказал Бенгин в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

По его словам, борьба с фишингом в России сегодня всесторонняя, но она ещё не приняла статус общенациональной. При этом, "мы видим, как угроза фишинга растет", отметил Бенгин.