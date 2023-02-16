МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, сократилось на 4,5% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,309 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Продажи новостроек в США в декабре неожиданно выросли

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 1,36 миллиона с первоначального уровня декабря в 1,382 миллиона. Показатель декабря был пересмотрен до 1,371 миллиона новостроек.

По сравнению с январем 2022 года число новых домов в США в отчетном месяце упало на 21,4%.

При этом число разрешений на строительство в США в январе увеличилось на 0,1% к декабрю — до 1,339 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,35 миллиона разрешений. Значение декабря было пересмотрено до 1,337 миллиона с первоначальных 1,33 миллиона.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.