МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман анонсировал запуск девелоперской компании, которая построит новый центр города на северо-западе Эр-Рияда с бюджетом в 800 миллиардов долларов. В Саудовской Аравии запустили первый электроавтобус

"Наследный принц Мохаммед бен Салман… объявил сегодня об открытии New Murabba Development Company (NMDC), целью которой станет создание… современного центра города в Эр-Рияде… в соответствии с программой будущего развития города в рамках экономического плана "Видение 2030", — говорится в сообщении саудовского госагентства SPA.

Отмечается, что в рамках проекта нового центра столицы Саудовской Аравии будут построены музей, университет технологий и дизайна, многофункциональный театр и более 80 развлекательных и культурных площадок. В этом районе также обустроят парковые зоны с пешеходными и велодорожками.

При этом территория нового центра охватит площадь в 19 квадратных километров, которая будет рассчитана на сотни тысяч жителей, включая 1,4 миллиона квадратных метров для офисных пространств,

Район расположат в 20 минутах езды от аэропорта, он будет иметь собственную транспортную систему.

Девелоперская компания NMDC также возведет в новом центре Эр-Рияда одно из крупнейших сооружений в мире — гигантский куб "Mukaab", который станет знаковой достопримечательностью города. На территории этого комплекса планируется регулярно проводить выставки новейших технологических достижений со всего света.

В свою очередь саудовский новостной портал "Аль-Хабр аль-аджиль" отметил, что на осуществление данного проекта будет потрачено 800 миллиардов долларов.