МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" имеет достаточно мощностей по розливу запущенной в 2022 году линейки безалкогольных газированных напитков — CoolCola, Fancy и Street, компания ставит себе цель закрепить лидерство на этом рынке, сообщил РИА Новости генеральный директор АО МПБК "Очаково" Юрий Антонов. "Очаково" запустило экспорт CoolCola в Казахстан и Узбекистан

"К началу 2023 года компания "Очаково" увеличила возможности по розливу CoolCola, Fancy и Street до 125 миллиона декалитров. В 2023 году мы не планируем существенных изменений по наращиванию мощностей, поскольку к концу 2022 года они стали достаточными для обеспечения наших задач", — сообщил Антонов.

Производство напитков под этими брендами компания начала в 2022 году на фоне ухода из РФ известных международных производителей. В 2023 году появились еще новинки: в Москве, Краснодаре и Пензе начнут выпускать CoolCola Vanilla и CoolCola Cherry. Таким образом, общее количество SKU по всей этой линейке, включая тоник Toness, достигнет 38, уточнили в пресс-службе.

"По отношению ко всей группе безалкогольных напитков (производимых компанией — ред.) мы выросли в 2022 году в 4 раза по сравнению с предыдущим годом", — уточнил Антонов. Но ожидания по продажам в текущем году он не комментирует.

"Мы не строим прогноз на 2023 год в натуральном выражении, поскольку рынок динамично меняется, и любой наш прогноз подлежит корректировке в зависимости от ситуации на рынке. Могу сказать, что сегодня мы ставим своей целью закрепление лидерства на рынке безалкогольных напитков", — сказал гендиректор "Очаково".

АО МПБК "Очаково" был запущен в 1978 году и является одним из ведущих производителей натуральных напитков в РФ. В его состав входят 10 предприятий в различных регионах страны, продукция экспортируется более чем в 30 стран.