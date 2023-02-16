Комбинат "Очаково" поставил цель закрепить лидерство на рынке газированных напитков
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" имеет достаточно мощностей по розливу запущенной в 2022 году линейки безалкогольных газированных напитков — CoolCola, Fancy и Street, компания ставит себе цель закрепить лидерство на этом рынке, сообщил РИА Новости генеральный директор АО МПБК "Очаково" Юрий Антонов.
"К началу 2023 года компания "Очаково" увеличила возможности по розливу CoolCola, Fancy и Street до 125 миллиона декалитров. В 2023 году мы не планируем существенных изменений по наращиванию мощностей, поскольку к концу 2022 года они стали достаточными для обеспечения наших задач", — сообщил Антонов.
Производство напитков под этими брендами компания начала в 2022 году на фоне ухода из РФ известных международных производителей. В 2023 году появились еще новинки: в Москве, Краснодаре и Пензе начнут выпускать CoolCola Vanilla и CoolCola Cherry. Таким образом, общее количество SKU по всей этой линейке, включая тоник Toness, достигнет 38, уточнили в пресс-службе.
"По отношению ко всей группе безалкогольных напитков (производимых компанией — ред.) мы выросли в 2022 году в 4 раза по сравнению с предыдущим годом", — уточнил Антонов. Но ожидания по продажам в текущем году он не комментирует.
"Мы не строим прогноз на 2023 год в натуральном выражении, поскольку рынок динамично меняется, и любой наш прогноз подлежит корректировке в зависимости от ситуации на рынке. Могу сказать, что сегодня мы ставим своей целью закрепление лидерства на рынке безалкогольных напитков", — сказал гендиректор "Очаково".
АО МПБК "Очаково" был запущен в 1978 году и является одним из ведущих производителей натуральных напитков в РФ. В его состав входят 10 предприятий в различных регионах страны, продукция экспортируется более чем в 30 стран.
https://1prime.ru/News/20230216/839831404.html