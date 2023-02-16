БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Европейской комиссии (ЕК) стоит рассмотреть возможность создания механизма совместных закупок удобрений для Евросоюза, говорится в сообщении Европарламента (ЕП). СМИ перечислили новые подсанкционные товары из десятого пакета ЕС

В релизе отмечается, что ЕП в четверг одобрил резолюцию, в которой депутаты призывали создать долгосрочную стратегию ЕС по удобрениям и по питанию почвы к июню 2023 года.

"Комиссия должна изучить (возможность создания — ред.) механизма совместных закупок удобрений на уровне ЕС", — отмечается в релизе по этой резолюции.

Депутаты ЕП также хотят, чтобы "ЕС меньше зависел от импортных удобрений", говорится в нем.

"Необходимо больше ресурсов, чтобы перестать зависеть от российского газа для производства удобрений", — также отмечается в релизе.