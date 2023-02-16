2023-02-16T19:11:08+03:00
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Европарламент предложил рассмотреть механизм совместных закупок удобрений
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Европейской комиссии (ЕК) стоит рассмотреть возможность создания механизма совместных закупок удобрений для Евросоюза, говорится в сообщении Европарламента (ЕП). В релизе... ПРАЙМ, 16.02.2023
новости, евросоюз, европарламент, закупки, удобрения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Европейской комиссии (ЕК) стоит рассмотреть возможность создания механизма совместных закупок удобрений для Евросоюза, говорится в сообщении Европарламента (ЕП).
В релизе отмечается, что ЕП в четверг одобрил резолюцию, в которой депутаты призывали создать долгосрочную стратегию ЕС по удобрениям и по питанию почвы к июню 2023 года.
"Комиссия должна изучить (возможность создания — ред.) механизма совместных закупок удобрений на уровне ЕС", — отмечается в релизе по этой резолюции.
Депутаты ЕП также хотят, чтобы "ЕС меньше зависел от импортных удобрений", говорится в нем.
"Необходимо больше ресурсов, чтобы перестать зависеть от российского газа для производства удобрений", — также отмечается в релизе.