МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым по телефону вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба Кремля. Узбекистан и Россия обсуждают афганский транспортный коридор

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Рассмотрен ряд вопросов дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Мирзиеева уточнили, что стороны "подчеркнули важность проведения международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" и узбекско-российского форума регионов".

"Лидеры двух государств также обменялись мнениями по вопросам активизации культурно-гуманитарных обменов, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий", — добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 24-26 апреля в "Узэкспоцентре" в Ташкенте.

В Ташкенте с 2021 года впервые за пределами РФ проводится выставка "Иннопром". В апреле прошлого года форум проводился в формате "Иннопром. Центральная Азия". Свою продукцию на ней представили участники из России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Венгрии, Италии и Франции.