С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Компания "Лузалес" из Коми планирует возобновить производство на приобретаемых заводах IKEA в Ленинградской и Кировской областях и выйти на 100% мощности, сообщили РИА Новости в компании. Новый владелец российских заводов IKEA назвал свои приоритеты

Ранее газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова сообщила, что правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в России. По его словам, покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес". В пресс-службе главы Коми агентству уточнили, что "Лузалес" приобрел предприятия IKEA в Ленинградской и Кировской областях.

"Как известно, правительственная комиссия одобрила нашу заявку на приобретение заводов IKEA в России. "Лузалес" выбран в качестве покупателя двух активов: IKEA Тихвин (Ленинградская область) и IKEA Вятка (Кировская область). Это понятные для нас производства. С Вяткой мы уже работали, а что касается Тихвина, то там технология производства фактически идентична, и у нас есть понимание, как выстроить работу. Главная цель, которая сегодня стоит перед нами и российским правительством, — это возобновление производства, сохранение рабочих мест на предприятиях и защита трудовых прав работников", — отметил председатель совета директоров ООО "Лузалес" Руслан Семенюк, слова которого приводят в компании.

Семенюк заверил, что сокращения рабочих мест на заводах не будет. "Наоборот, в ближайшее время мы будем набирать персонал. Предприятие должно работать на 100% своих мощностей, чтобы люди вернулись на свои рабочие места и стали получать достойную заработную плату, учитывая, что производства какое-то время находились в простое", — сказал он.

По словам Семенюка, финансовые условия, сроки и другие условия сделки в настоящее время не разглашаются.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 субъектах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.