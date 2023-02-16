МАДРИД, 16 фев — ПРАЙМ. Левая партия Podemos, входящая в коалиционное правительство с правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), предлагает вести скидки на основные продукты продовольственной корзины, заявила в четверг министр страны по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра. Испания сократила импорт российской нефти в 2022 году

"Снижение НДС оказалось недостаточным, и цены на потребительскую корзину по-прежнему очень высоки. Мы предлагаем PSOE дать 14-процентную скидку на базовую корзину и снизить цены до довоенного уровня (до начала конфликта на Украине), как мы это сделали с топливом", — написала Беларра в Twitter.

В комментариях к своей публикации министр сообщила, что было предложено ввести налог на крупных дистрибьюторов, а также объяснила, что "лучше всего было бы ввести контроль над ценами, подобно ограничению на газ".

В конце декабря правительство Испании одобрило новый пакет помощи на 10 миллиардов евро для финансовой защиты граждан страны в условиях роста цен. Одним из ключевых аспектов помощи стало снижение НДС на определенные продукты из потребительской корзины с целью смягчения последствий инфляции. Так, правительство на шесть месяцев отменило НДС размером в 4% на все основные продукты питания, включая хлеб и молоко, а также снизило НДС на масло и макароны с 10% до 5%.

Годовая инфляция в королевстве в январе составила 5,9%, свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE). При этом по итогам июля 2022 года инфляция в стране ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.

На фоне этого в январе 2023 года стоимость продовольственных товаров в королевстве выросла в годовом исчислении на 15,4%.