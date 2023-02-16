США и их партнеры по G7 анонсировали введение нового пакета санкций
США и их партнеры по G7 анонсировали введение масштабного пакета санкций 24 февраля
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ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. США и их партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
"Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7", — сказала Нуланд в ходе спецбрифинга для журналистов.
Она добавила, что санкции затронут в том числе сферы, где Вашингтон и его партнеры уже ввели ограничения. В частности, новые ограничительные меры коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала замгоссекретаря США.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/News/20230216/839832421.html
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