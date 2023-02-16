ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. США и их партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. В Еврокомиссии заявили, что новые санкции не коснутся российского урана

"Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7", — сказала Нуланд в ходе спецбрифинга для журналистов.

Она добавила, что санкции затронут в том числе сферы, где Вашингтон и его партнеры уже ввели ограничения. В частности, новые ограничительные меры коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала замгоссекретаря США.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.