БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Суверенный фонд Евросоюза, если будет создан, должен быть нацелен на повышение стратегической автономии региона, говорится в сообщении Европарламента (ЕП). Названо условие, необходимое для поддержания баланса на газовом рынке ЕС

"Фонд должен укрепить стратегическую автономию ЕС, а также его "зелёную" и цифровую трансформацию", — считает ЕП.

Этот фонд должен привлекать частные инвестиции, отмечают депутаты.

Кроме того, будущий фонд должен обеспечить эффективное реагирование на кризисы, считают они.

Такое мнение депутаты ЕП высказали в резолюции, принятой на пленарной сессии в четверг.

Ранее в феврале сообщалось, что Еврокомиссия намерена представить предложения по созданию в Евросоюзе суверенного фонда к лету текущего года. Тогда отмечалось, что этот фонд призван поддержать инвестиции в стратегические секторы экономики Евросоюза.

В ЕС в настоящее время существует общий бюджет, который в основном наполняется взносами стран-членов. Кроме того, Еврокомиссия может занимать средства на рынке, в частности, для распределения по различным программам союза.