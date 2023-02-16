В ЕП заявили, что суверенный фонд должен быть нацелен на повышение стратегической автономии ЕС
БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Суверенный фонд Евросоюза, если будет создан, должен быть нацелен на повышение стратегической автономии региона, говорится в сообщении Европарламента (ЕП).
"Фонд должен укрепить стратегическую автономию ЕС, а также его "зелёную" и цифровую трансформацию", — считает ЕП.
Этот фонд должен привлекать частные инвестиции, отмечают депутаты.
Кроме того, будущий фонд должен обеспечить эффективное реагирование на кризисы, считают они.
Такое мнение депутаты ЕП высказали в резолюции, принятой на пленарной сессии в четверг.
Ранее в феврале сообщалось, что Еврокомиссия намерена представить предложения по созданию в Евросоюзе суверенного фонда к лету текущего года. Тогда отмечалось, что этот фонд призван поддержать инвестиции в стратегические секторы экономики Евросоюза.
В ЕС в настоящее время существует общий бюджет, который в основном наполняется взносами стран-членов. Кроме того, Еврокомиссия может занимать средства на рынке, в частности, для распределения по различным программам союза.
https://1prime.ru/News/20230216/839832949.html