МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило соглашение с Абхазией о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам и постановило представить его президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Россия и Белоруссия подписали соглашение о единой промполитике, пишет СМИ

"Одобрить и предоставить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, подписанное в городе Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года", — говорится в тексте постановления.

Подписание соглашения состоялось на Х Петербургском международном юридическом форуме, который проходил с 29 июня по 1 июля 2022 года. Соглашение подписали министр юстиции Абхазии Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко.