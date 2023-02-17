МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Меры прямой финансовой помощи предпринимателям в Красноярском крае в 2022 году стоили порядка 700 миллионов рублей. В сравнении с 2021 годом объем поддержки одного предпринимателя увеличился в два раза, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Усс на заседании совета по развитию малого и среднего бизнеса.

"Как следствие, мы видим рост их числа: на начало года в крае насчитывалось около 107 тысяч предпринимателей. К сожалению, у нас еще достаточно узких мест, которые сдерживают развитие бизнес-инициатив. А, как известно, необходимыми предпосылками движения к лучшему является неудовлетворенность настоящим. Нужно обратить внимание на те резервы, которые у нас еще есть", — призвал глава региона.

Он подчеркнул, что Красноярский край входит в число лидеров среди регионов по инвестиционной активности и объему капитальных вложений. В регионе реализуются крупные проекты: десятки инициатив объединены в КИП "Енисейская Сибирь", стартовал беспрецедентный по масштабам "Восток Ойл". Край развивает локальную экономику.

С прошлого года предпринимателям предоставляются максимально возможные налоговые преференции и финансовые меры поддержки, в том числе, субсидии, гранты, социальные контракты, льготные микрозаймы, поручительства, содействие экспортной деятельности. Есть и инфраструктурная поддержка. Так, для малого бизнеса и самозанятых предусмотрена аренда государственного и муниципального имущества на безвозмездной основе.

Участники заседания обсудили возможные варианты усиления поддержки малых и средних предприятий. Среди них — внедрение механизма сопровождения проектов по принципу "одного окна". На всех этапах работы нужно максимально учитывать мнения и предложения самих предпринимателей, чтобы выстроить в регионе эффективную систему поддержки малого и среднего бизнеса, подчеркнул Усс.