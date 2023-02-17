МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Акции электроэнергетической компании "Юнипро" дорожали более чем на 5% сразу после публикации ею годового отчета по МСФО, следует из данных торгов на Московской бирже. Чистая прибыль "Юнипро" выросла в 2,6 раза в 2022 году

На 12.54 мск бумаги компании дорожают на 3,73%, до 1,585 рубля, а максимально ее котировки поднимались минутами ранее на 5,3%, до 1,608 рубля.

Согласно отчету компании, ее годовая чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза по сравнению с показателем за 2021 год, до 21 миллиарда рублей. А EBITDA "Юнипро" выросла на 40,6%, до 42 миллиардов, следует из данных отчетности.