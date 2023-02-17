МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о морских навигационных пособиях. Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законодательно закрепляется понятие "морские навигационные пособия" — официальные издания для мореплавателей, включающие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов, и иные морские навигационные пособия, необходимые для планирования и отображения пути судна в предполагаемом рейсе, нанесения на карту или контроля местоположения судна в течение всего рейса.

Согласно закону, право на использование морских навигационных пособий получат органы государственной власти, органы местного самоуправления, "Роскосмос" и "Росатом" на безвозмездной основе.

В свою очередь, Минобороны РФ наделяется полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий, а также установлению требований к ним и порядка их предоставления по согласованию с Росморречфлотом и "Росатомом".

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.