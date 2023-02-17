МИНСК, 17 фев — ПРАЙМ. Экспорт белорусских товаров в Китай в 2022 году вырос практически вдвое, достигнув 1,6 миллиарда долларов, заявила замминистра экономики Белоруссии Алеся Абраменко. Белоруссия увеличила экспорт продовольствия на четверть в 2022 году

"За прошлый год наш товарооборот достиг рекордных 5,8 миллиарда долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. Число аккредитованных отечественных предприятий и нацеленных на активную работу на китайском рынке подошло к отметке в две сотни", — цитирует слова Абраменко пресс-служба ведомства.

Замминистра также подчеркнула, что партнеры из КНР видят новые возможности в Белоруссии. "По итогам 2022 года в реализацию проектов в нашей стране китайские инвесторы вложили свыше 100 миллионов долларов. С участием компаний из Поднебесной воплощено в жизнь более 40 проектов, реализация еще 20 перспективных проектов в настоящее время отрабатывается", – рассказала Абраменко.