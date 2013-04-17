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На грани истерики. Минфин США визжит о грядущем дефолте
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Водителей предупредили о штрафах за проезд на желтый свет
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