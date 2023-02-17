МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора (ФГБУ "ВНИИЗЖ") разрабатывает и планирует зарегистрировать в 2023 году десять новых вакцин для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев, говорится в сообщении ведомства. Россельхознадзор попросил Киргизию приостановить поставки форели и икры

"Десять новых вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных планирует зарегистрировать в 2023 году Федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора. В числе новых препаратов не имеющая аналогов в России вакцина против мастита крупного рогатого скота (КРС)", — говорится в сообщении.

Помимо этой вакцины, ученые также работают над иммунобиологическими препаратами для птиц: в их числе вакцина против ньюкаслской болезни (для бройлеров), вакцина против гриппа птиц H9 и ньюкаслской болезни (Мульти). Кроме того, в ФГБУ "ВНИИЗЖ" разрабатывают новую вакцину против репродуктивно-респираторного синдрома свиней, работают над новыми вакцинами для аквакультурных хозяйств, в частности — против болезней лососевых рыб.

Новое направление работы – вакцины для мелких домашних животных: по словам замдиректора ФГБУ "ВНИИЗЖ" по научно-исследовательской работе Ильи Чвалы, из-за отказа зарубежных компаний поставлять некоторые виды препаратов для домашних питомцев рынок нуждается в их замещении российскими аналогами.

Ученые ВНИИЗЖ работают над созданием ассоциированной вакцины "Карникан-5" для собак: она предназначена для защиты животных от чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусных инфекций и бешенства. Для профилактики панлейкопении, калицивироза и вирусного ринотрахеита кошек разрабатывается вакцина "Карнифел".

Замдиректора ВНИИЗЖ обозначил еще одно новое направление работы — разработку вакцин против бактериальных болезней; это одна из стратегий борьбы с антимикробной резистентностью, и на первых этапах планируется конструирование аутовакцин. Кроме того, в текущем году планируется разработать 10 новых методов и тест-систем для диагностики заразных болезней животных.