МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила обращения недропользователей, владеющих участками недр на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, с заявками о предоставлении им российских лицензий, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Минэнерго разработало проект концепции угольной реформы ДНР и ЛНР

Согласно федеральным законам о присоединении новых территорий к России, недропользователи могут до 1 января 2025 года использовать документы, выданные украинскими официальными органами. До этого же срока они имеют право обратиться с заявкой о получении российских лицензий на пользование участками недр.

Как следует из постановления правительства, по участкам местного значения недропользователи обращаются в органы государственной власти ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области. По остальным — в Роснедра.

Основаниями для отказа в выдаче российской лицензии может быть окончание срока действия документа, оформленного до присоединения территорий, а также подача заявки позднее 1 января 2025 года, говорится в документе. Также недропользователю могут отказать, если он предоставит недостоверные сведения или будет существовать угроза обороне страны и безопасности государства в случае предоставления права пользования участком недр из-за возможного контроля недропользователя со стороны недружественных стран.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Референдумы об их вхождении в состав РФ прошли 23-27 сентября.