ПАРИЖ, 17 фев — ПРАЙМ. Французский ритейлер Auchan после публикации газеты Monde о якобы сборе гуманитарной помощи для российских солдат заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины могли оказывать поддержку в обеспечении вооруженных сил РФ, сообщила компания в коммюнике, переданном РИА Новости. Гипермаркет "Ашан" возобновил работу в "Мега Химки"

Накануне в ряде СМИ, включая газету Monde, появилось расследование, в котором говорится, что 15 марта 2022 года управляющей магазина "Ашан" Наталье З., а также 20 другим сотрудникам якобы пришло письмо о "сборе гуманитарной помощи", включая сигареты, шерстяные носки 43 и 44 размера, свиные консервы, гвозди, баллоны для газовых плиток и топоры. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, "все это было предоставлено Ашаном полностью бесплатно". Согласно публикации, через неделю грузовики с надписью "гуманитарная помощь" приехали за коробками, о чем рассказал бывший сотрудник сети Алексей Р., ныне покинувший Россию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после появления публикации заявил, что "Ашан" якобы "превратился в полноценное оружие российской агрессии", и он обсудит ситуацию со своей французской коллегой Катрин Колонна.

"Ашан категорически отрицает факты, изложенные в этом расследовании, и их интерпретацию. Ашан не осуществляет, не поддерживает и не финансирует никаких благотворительных сборов для российских военных", — говорится в тексте коммюнике.

В компании отметили, что такой заказ действительно был осуществлен мэрией Санкт-Петербурга, и "ничто в составе заказа не заставило сомневаться в конечном назначении товаров".

"Как и в случае с любым частным или корпоративным покупателем, Ашан не обладает возможностью знать, как именно будут использоваться приобретенные товары", — указал ритейлер, добавив, что "никаких сборов не осуществлялось на территории или с согласия магазина". Отмечается, что магазины ритейлера "остаются открыты в России, чтобы позволить российскому населению покупать продовольствие, и не оказывают никакой добровольной активной поддержки в обеспечении каких-либо иных категорий потребителей, кроме гражданского населения".

Как отмечала газета Monde, Ашан имеет в России 230 магазинов, российский рынок представляет 10% от выручки компании, то есть около 3,2 миллиарда евро.