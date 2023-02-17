ЕК представила на согласование соглашение о торговле с Новой Зеландией
Еврокомиссия представила на согласование странам ЕС соглашение о торговле с Новой Зеландией
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия, которая ведёт переговоры и заключает торговые договоры от имени Евросоюза, представила на согласование в Совет стран ЕС соглашение по торговле с Новой Зеландией, говорится в релизе ЕК.
"Комиссия представляет торговое соглашение ЕС-Новая Зеландия на ратификацию", — сообщается в нем.
В релизе уточняется, что ЕК "отправляет его в Совет".
"Как только Совет даст зеленый свет, ЕС и Новая Зеландия смогут подписать соглашение, и оно может быть отправлено в Европейский парламент для согласования", — сообщает ЕК.
Эта договорённость предусматривает, среди прочего, отмену всех пошлин на экспорт из ЕС в Новую Зеландию.
Ожидается, что благодаря этой сделке двусторонняя торговля может вырасти максимум на 30%, а годовой экспорт ЕС потенциально может прибавить до 4,5 миллиарда евро. Соглашение может сократить объём пошлин для компаний из ЕС примерно на 140 миллионов евро в год.
https://1prime.ru/News/20230217/839847927.html
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