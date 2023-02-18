МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российские школьники начнут изучать общеобразовательные предметы в виртуальной реальности в ближайшие 10 лет, рассказал РИА Новости руководитель направления "Образование" Центра компетенций НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" на базе ДВФУ Виктор Демин. СМИ: почти все британские школы испытают финансовые трудности

По его словам, уже сегодня VR используют некоторые школы и вузы для преподавания, например, химии или иностранного языка.

"По мере того, как будут развиваться VR-технологии, создаваться образовательные программы в виртуальной реальности, все больше учебных заведений будет интегрировать их в свои образовательные программы. По нашим оценкам, уже в ближайшие 10 лет можно ожидать, что VR-инструменты начнут массово внедряться в российских вузах и школах", — рассказал Демин.

Он отметил, что специалисты Центра компетенций НТИ создали линейку образовательных продуктов в виртуальной реальности по четырем предметам: английскому языку, стереометрии, физике и химии. Они подходят как для школьных, так и университетских образовательных программ.

Обучение с помощью VR-технологий становится все более эффективным, уточнил эксперт. По его словам, в ближайшие два года стоит ожидать попытки создания метавселенных, которые будут охватывать заметную часть предметов школьной программы.

"Внедрение VR-технологий позволит в ближайшие 10 лет выйти образованию на новый уровень и проводить занятия в цифровой среде с полным погружением", — добавил эксперт.