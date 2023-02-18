БРЮССЕЛЬ, 18 фев — ПРАЙМ. Евросоюз в прошлом году выработал больше электричества из солнечной и ветровой энергии, нежели из газа, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, выступление транслировалось на ее сайте. Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 65 процентов

"В прошлом году впервые ветер и солнце дали больше электричества, чем газ", — сказала она.

Ранее она отмечала, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", не прибегая к отключениям электроэнергии. В частности, союз значительно нарастил поставки СПГ из США.