Евросоюз в 2022 году получил больше энергии из солнца и ветра, чем из газа
ЕК: солнечная и ветровая энергия дали Евросоюзу в 2022 году больше электричества, чем газ
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев — ПРАЙМ. Евросоюз в прошлом году выработал больше электричества из солнечной и ветровой энергии, нежели из газа, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, выступление транслировалось на ее сайте.
"В прошлом году впервые ветер и солнце дали больше электричества, чем газ", — сказала она.
Ранее она отмечала, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", не прибегая к отключениям электроэнергии. В частности, союз значительно нарастил поставки СПГ из США.
https://1prime.ru/News/20230218/839850976.html
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