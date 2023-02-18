ВАРШАВА, 18 фев — ПРАЙМ. Польша ответит на ограничения властей Белоруссии для своих перевозчиков идентичными ограничениями в отношении белорусских перевозчиков, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. В Польше заявили, что разочарованы новым пакетом антироссийских санкций

"Если белорусские власти применят в отношении польских перевозчиков обещанные ограничения, реакция Польши в отношении белорусских перевозчиков будет идентична", — написал Каминьский в Twitter.

В пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о том, что польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию республики. Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы Белоруссии.

Белорусская сторона пояснила, что постановление принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля автодорожного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский — "Берестовица").