ПЕКИН, 18 фев — ПРАЙМ. Попытки устранить разногласия между странами путем введения односторонних санкций контрпродуктивны и могут повлечь за собой бесконечные проблемы, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. Китай примет контрмеры в ответ на санкции США против его компаний

"Пандемия сдерживается уже три года, однако мир не стал безопаснее. Между крупными странами отсутствует доверие, расширяются геополитические разногласия, процветает политика односторонних действий, менталитет холодной войны возвращается, появляются новые виды угроз энергетической, продовольственной и климатической безопасности, угроз, связанных с данными, безопасностью и искусственным интеллектом", — сказал он, добавив, что, находясь на этом переломном этапе истории, человечество не должно повторять путь вражды, разделения и противостояния, чтобы не попасть в ловушку "игры с нулевой суммой", войн и конфликтов.

"Между странами действительно существуют разногласия и трения, но их устранение путем оказания давления, клеветнических кампаний или односторонних санкций часто контрпродуктивно, и может даже повлечь за собой бесконечные проблемы", — заявил китайский политик и подчеркнул, что "нельзя отказываться от диалога и консультаций".

Ван И, ранее восемь лет занимавший пост министра иностранных дел КНР, по итогам XX Съезда КПК осенью прошлого года вошел в состав Политбюро ЦК Компартии Китая и стал главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК.