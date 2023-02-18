МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что разочарована заявлением правительства Швейцарии о незаконности передачи Украине российских замороженных активов, находящихся в этой стране. Швейцария следит за обсуждением конфискации активов Банка России

В среду правительство Швейцарии подтвердило, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, в соответствии с действующим законодательством является незаконной.

При этом швейцарские власти добавили, что поддержка Украины будет продолжена независимо от вопроса о судьбе заблокированных российских активов.

"Немыслимо, что, в конце концов, международное сообщество восстановит Украину, а Россия не внесет свой вклад. Это немыслимо… Да, я была разочарована", — заявила глава ЕК американскому телеканалу CNBC.

Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарских банков Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).

Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус.