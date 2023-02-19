МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Законодательных инициатив о запрете дельфинариев в России пока нет, однако рассматривается изменение правил использования китообразных в развлекательных целях, рассказала РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова. Минприроды рассказало о заявках на аукционы за месторождения лития

19 февраля отмечается Всемирный день морских млекопитающих. В этот день в 1986 году вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией, и прекратилась коммерческая добыча китообразных.

"Сейчас вопрос по морским млекопитающим, по ограничению их оборота, он очень остро стоит, он рассматривается в том числе с точки зрения законодательных инициатив на площадке Госдумы и Совета Федерации", — сказала Маканова.

По её словам, новые законодательные инициативы также определяют порядок использования китообразных в культурно-зрелищных целях. Разрабатываемые поправки содержат и ограничительные меры. При этом Маканова уточнила, что запрет деятельности дельфинариев в новых законодательных инициативах не содержится.

"Такой запрет не содержится, потому что нет запрета на существование дельфинариев или зоопарков. Они все существуют, законодательно регулируются. Есть правила, по которым они существуют и действуют, есть государственные органы надзора. Мы всегда в какие-то крайности пытаемся удариться, а проблема в нас самих — в том как мы исполняем закон и в том, как мы обращаемся с животными", — считает Маканова.

В ноябре 2022 года директор севастопольского дельфинария выпустил в море четырех афалин, занесенных в Красную книгу России. Животные содержались в неволе более 10 лет и не были приспособлены к жизни в естественной среде обитания. Участникам спасательной операции, организованной сразу после сообщения о выбросе дельфинов, их найти не удалось. Нарушитель был привлечен к административной ответственности. Штраф составил 250 тысяч рублей.