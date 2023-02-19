МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Мюнхене призвал США изменить курс в отношениях с Китаем и устранить ущерб, нанесенный отношениям двух стран инцидентом с аэростатом. В Китае раскрыли, как Запад "отравил" себя, а не Россию

"Ван И выразил твердую и справедливую позицию Китая в отношении так называемого инцидента с аэростатом и призвал США изменить курс, трезво оценить и устранить ущерб, причиненный китайско-американским отношениям чрезмерным применением силы", — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте МИД КНР.

Субботняя беседа на полях международной конференции в Мюнхене стала первым очным контактом Ван И и Энтони Блинкена после перехвата воздушного шара американским истребителем над Атлантическим океаном в начале февраля.

Из-за инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США, Блинкен на неопределенный срок отложил визит в Пекин, который планировался на начало февраля. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде.