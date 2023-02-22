МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который предусматривает отмену штрафов за превышение допустимых габаритов транспорта до 10 сантиметров, если данные нарушения зафиксировали камеры. Штрафы за курение и употребление спиртного на транспорте могут повысить

Документ предполагает уточнение в КоАП нештрафуемого диапазона при превышении допустимых габаритов транспортного средства не более чем на 10 сантиметров. Авторы законопроекта считают, что это позволит избежать "необоснованных и несправедливых штрафов для дальнобойщиков, а также исключить коррупционные риски, возникающие в связи с несовершенством затрагиваемой правовой нормы".

Глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ранее отмечал, что сейчас нарушения габаритов фиксируют в автоматическом режиме средства фото- и видеофиксации, многие владельцы грузовиков попадают под штрафы в 150 тысяч рублей "только потому, что у них от ветра поднялся тент под камерой".