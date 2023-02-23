НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — ПРАЙМ. США в ближайшие месяцы предоставят Украине около 10 миллиардов долларов дополнительной экономической поддержки, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. СМИ: Вашингтон уведомил Киев, что ресурсы США небезграничны

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что предоставим около 10 миллиардов долларов дополнительной экономической поддержки Украине", — сказала Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20, запланированной на 24 и 25 февраля.

Глава минфина США отметила, что Вашингтон уже предоставил Киеву "более 46 миллиардов долларов в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи". Она добавила, что "наша военная помощь включает в себя ключевые оборонительные вооружения, о которых просила Украина, такие как система противоракетной обороны Patriot".

Комитет по надзору палаты представителей США ранее запросил минобороны, госдеп и агентство по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных на оказание помощи Украине.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.