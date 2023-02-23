НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — ПРАЙМ. Страны G7 привержены удовлетворению потребностей Украины в краткосрочном финансировании и увеличили свои обязательства по бюджетной и экономической поддержке страны на 2023 год до 39 миллиардов долларов, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском городе Бангалор на полях встречи глав минфинов G20. СМИ: G7 готовит механизм контроля за соблюдением санкций против России

"Мы, вместе с международным сообществом, по-прежнему твердо привержены удовлетворению неотложных потребностей Украины в краткосрочном финансировании. На 2023 год, исходя из потребностей правительства Украины, мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до 39 миллиардов долларов. Эти значительные обязательства и их быстрое выполнение придают Украине уверенность и позволяют властям гарантировать функционирование правительства, продолжать предоставление основных услуг, проводить наиболее важный ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику", — отмечается в заявлении.

Участники встречи отметили, что "это также поддержит Украину в ее усилиях по защите своей страны".

"Эта финансовая поддержка является дополнением к нашей жизненно важной военной поддержке и обучению украинских сил, гуманитарной поддержке и сотрудничеству в области развития", — говорится в заявлении.