РИМ, 23 фев — ПРАЙМ. Антироссийские санкции по Украине должны быть применены не только странами G7, но и членами "Большой двадцатки", чтобы повысить их эффективность, заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти на встрече с коллегами по "Семерке" в индийском Бангалоре. Индия проведет заседание группы G20 по международной финансовой архитектуре

"Если многочисленные усилия, предпринятые до сих пор в этом направлении, не принесли ожидаемых результатов, то это произошло потому, что они должны быть применены не только странами "Большой семерки", но и странами "Группы двадцати". В противном случае Россия обходит систему санкций, и последствия рискуют не оправдать наших ожиданий", — приводит его слова пресс-служба министерства.

На сессии, посвящённой поддержки Украине, Джорджетти заявил, Италия готовится одобрить ещё один декрет с мерами экономической помощи Киеву.