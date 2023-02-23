ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. США представят новый пакет санкций против РФ в пятницу, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Вашингтон стремится к деградации российского ВПК, заявила глава Минфина США

По её словам, в пятницу "будет объявлен дополнительный пакет санкций". "Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций", — сказала Нуланд в интервью изданию Washington Post.

Санкции будут объявлены не только США, но всей группой "Большой семерки", добавила политик.

Кроме того, новый пакет санкций США затронет ряд российских банков, замеченных в обходе западных рестрикций, сказала Нуланд.

"Начиная с завтрашнего дня мы введем ограничения в отношении большего числа российских банков, которые обходят санкции", — сообщила она.