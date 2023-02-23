США анонсировали новый пакет санкций против России
США представят в пятницу новый пакет санкций против России, заявила Нуланд
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. США представят новый пакет санкций против РФ в пятницу, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
По её словам, в пятницу "будет объявлен дополнительный пакет санкций". "Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций", — сказала Нуланд в интервью изданию Washington Post.
Санкции будут объявлены не только США, но всей группой "Большой семерки", добавила политик.
Кроме того, новый пакет санкций США затронет ряд российских банков, замеченных в обходе западных рестрикций, сказала Нуланд.
"Начиная с завтрашнего дня мы введем ограничения в отношении большего числа российских банков, которые обходят санкции", — сообщила она.
https://1prime.ru/News/20230223/839895509.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.