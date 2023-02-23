МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Страны ЕС снова не смогли договориться о новых санкциях против РФ, переговоры возобновятся 24 февраля, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Боррель уверен, что новые антироссийские санкции согласуют к 24 февраля

"Страны ЕС не смогли договориться о санкциях… в отношении России, возобновят переговоры в пятницу", — говорится в сообщении агентства.

Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.

По данным европейских СМИ, под персональные санкции, предусматривающие заморозку активов в ЕС и запрет на поездки в европейские страны, могут, в частности, попасть уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, политики Ленара Иванова, Вячеслав Духин, военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев, несколько руководителей "Роскомнадзора", замы министров, парламентарии, сенаторы, прокуроры.

Кроме того, в санкционный список могут включить Общероссийский народный фронт, Фонд национального благосостояния России, несколько производителей оружия, базирующуюся в Лондоне компанию Pawell Shipping. Под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, и две страховые компании: "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания РНПК.

В числе попадающих под европейские санкции СМИ на этот раз могут оказаться медиагруппа "Патриот" и медиагруппа "Россия сегодня", в ЕС также могут запретить трансляцию и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic.

Санкции Евросоюза в отношении компаний включают заморозку всех активов на европейской территории и запрет на ведение дел в ЕС.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.