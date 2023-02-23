ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции, которые США и их партнеры по G7 планируют опубликовать в пятницу, будут сосредоточены на ограничении возможностей РФ обходить уже введенные. СМИ узнало о намерении США ввести санкции против 200 россиян

В видеоинтервью газете Washington Post она дала понять, что новый пакет санкций, которые США вместе с партнерами по G7 намерены обнародовать в пятницу, "очень пристально и намеренно" сфокусирован на закрытии возможностей для обхода уже существующих рестрикций.

"Они используют третьи страны для попыток обойти санкции, которые мы ввели. К примеру, они импортируют на 1000% больше ноутбуков, айфонов, посудомоечных машин из третьих стран, не потому что они хотят работать дома на ноутбуках, а с целью каннибализации этой техники, чтобы получить современные чипы, в которых мы им отказываем, для производства большего числа ракет и так далее", — сказала Нуланд.

Новые санкции будут, по ее словам, в частности, затрагивать ряд российских банков и китайских компаний, которые, как считают американцы, участвуют в попытках обойти рестрикции.