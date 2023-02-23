ООН, 23 фев — ПРАЙМ. Без российских энергоносителей Европа превратилась в "колосс на глиняных ногах", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. СМИ: страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

Постпред напомнил, что ЕС изначально задумывался как экономический, а не политический блок, и именно "в экономике всегда была сила и притягательность Европы".

"За год после полного разрыва связей с нашей страной рост ВВП "объединенной Европы" застрял около нулевой отметки. При этом рекордные темпы инфляции измеряются двузначными показателями. Радуясь, что соскочил с российской "газовой иглы", Евросоюз подсел на тяжелый наркотик – дорогой американский сжиженный природный газ", — сказал Небензя.

По его словам, для поддержания функционирования экономики ЕС лишь в одном, энергетическом аспекте в 2022 году потрачено 710 миллиардов евро.

Как указал постпред, европейские либеральные рыночные экономики сегодня выживают за счет государственных субсидий и дотаций.

"А ведь процветание и экономическая мощь Европы базировалась прежде всего на российских дешевых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим "колоссом на глиняных ногах" и энергоёмкие производства потянулись за океан к радости "старшего брата", — заключил он.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.