ПАРИЖ, 24 фев — ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) заявила в пятницу, что приостанавливает членство России в организации, сообщило агентство Франс Пресс. Россию пытаются исключить из ФАТФ, заявил глава Росфинмониторинга

"Участие России в качестве члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег приостановлено", — сообщило СМИ.

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев призывает ФАТФ исключить РФ и внести ее в черный список.

По данным с сайта организации, Financial Action Task Force (FATF) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.