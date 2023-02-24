МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) о приостановлении членства России в организации безосновательно и идёт вразрез с целями организации, заявил Росфинмониторинг. СМИ узнали о приостановке членства России в ФАТФ

Ранее в пятницу о прекращении членства России в ФАТФ сообщило агентство Франс Пресс.

"На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22-24 февраля) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ. Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации", — говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга.

"Считаем, что решение идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы", — добавится в сообщении ведомства.