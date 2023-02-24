ПАРИЖ, 24 фев — ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) заявила в пятницу, что Россия сохранит права в качестве члена Евразийской группы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства, сообщило агентство Рейтер. СМИ узнали о приостановке членства России в ФАТФ

"Несмотря на приостановку членства России в ФАТФ, она остается членом ЕАГ и должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства", — сообщило СМИ.

Отмечается также, что России "остается обязанной соблюдать обязательства соответствовать стандартам ФАТФ".

Решение о приостановке членства России в ФАТФ будет пересматриваться на каждой пленарной сессии организации, заключило агентство.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.