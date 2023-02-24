США введут 200-процентную пошлину на импорт российского алюминия
США с 10 марта введут 200-процентную пошлину на импорт российского алюминия и алюминиевых продуктов
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ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США с 10 марта 2023 года вводят 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России, говорится в опубликованном заявлении президента США Джо Байдена.
"Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, я определил необходимым и уместным ввести с 10 марта 2023 года пошлину 200 процентов на алюминий и алюминиевые товары, произведенные в России", — указано в документе, размещенном на сайте Белого дома.
Кроме того, США с 10 апреля вводят 200% пошлину на импорт алюминиевых товаров, в составе которых содержится любое количество алюминия из РФ, говорится в заявлении президента США.
"Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов, я определил необходимым и уместным ввести… с 10 апреля 2023 года пошлину 200 процентов на алюминиевые товары, где любое количество первичного алюминия, использованного в производстве, было выплавлено в России", — указано в документе.
https://1prime.ru/News/20230224/839900907.html
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