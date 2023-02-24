ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США с 10 марта 2023 года вводят 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России, говорится в опубликованном заявлении президента США Джо Байдена. Минторг США внес в "черный список" несколько десятков российских компаний

"Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, я определил необходимым и уместным ввести с 10 марта 2023 года пошлину 200 процентов на алюминий и алюминиевые товары, произведенные в России", — указано в документе, размещенном на сайте Белого дома.

Кроме того, США с 10 апреля вводят 200% пошлину на импорт алюминиевых товаров, в составе которых содержится любое количество алюминия из РФ, говорится в заявлении президента США.

"Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов, я определил необходимым и уместным ввести… с 10 апреля 2023 года пошлину 200 процентов на алюминиевые товары, где любое количество первичного алюминия, использованного в производстве, было выплавлено в России", — указано в документе.