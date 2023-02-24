ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Вашингтон расширил санкции в отношении России, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица, сообщило министерство финансов США в пятницу, добавив, что сегодня вводится "самый значительный до настоящего времени пакет санкций". США "удвоят" усилия по пресечению обхода санкций

"Сегодняшняя мера, предпринятая госдепартаментом, минторгом и офисом торгового представителя США в координации с партнерами по G7 еще больше изолирует Россию от международной экономики и подрывает возможности России по получению капитала, материалов, технологий и поддержки, необходимой для продолжения войны на Украине, которая уничтожила и лишила крова миллионы людей", — говорится в заявлении ведомства.

В новом санкционном списке обозначены главы десятков российских регионов, а также девять министров российского правительства, говорится в распространенном заявлении госдепартамента.

Так, в ограничительный список попали свыше 40 российских губернаторов и глав республик, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Новые санкции США также затронули вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Кроме того, госдепартамент США ввел санкции в отношении российской журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, говорится в документе.

"Ольга Владимировна Скабеева внесена в (ограничительный) список… за то, что она является супругой Евгения Попова — лица, чьи имущество и счета являются заблокированными. Скабеева и ее супруг, член Госдумы Попов, ведут российское ток-шоу, где преимущественно распространяют российскую пропаганду", — следует из заявления.

Как поясняет американское дипведомство, ограничения были введены в связи с приписываемой данным лицам ролью в поддержке спецоперации РФ на Украине.

Наконец, американский минфин ввел санкции против более десятка финансовых институтов в России, говорится в заявлении ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами включает в перечень более десятка финансовых институтов в России, в том числе один из десяти крупнейших банков по размеру активов", — говорится в сообщении на сайте минфина США.

Как отмечается, субъекты попавшие под санкции, якобы обращаются к более мелким банкам, а также фирмам в попытке обойти санкции.

К юрлицам, попавшим под американские санкции, относятся производитель гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряд компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных материалов, сообщило финансовое ведомство США.

Среди имеющих отношение к "Росатому" компаний указаны АО "Препрег-СКМ", "Алабуга-Волокно", "Препрег-Дубна", "НИИграфит". Под санкции также попал Пермский научно-исследовательский технологический институт.

Также США ввели санкции против Запорожской АЭС и ее гендиректора Олега Романенко.

"Департамент вносит под санкции… акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", — указано в заявлении госдепа.

Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.