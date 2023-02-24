МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Банк "Санкт-Петербург" после введения санкций США работает штатно, но изучает возможное их влияние на проведение валютных платежей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. США расширили санкции против России

"Банк продолжает работать в штатном режиме, параллельно мы изучаем детали введенных санкций США и возможное влияние на проведение валютных платежей", — заявили в кредитной организации.