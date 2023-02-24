ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США вводят санкции против компаний и частных лиц из ЕС за якобы помощь России в обходе санкций, сообщило в пятницу министерство финансов США. США расширили санкции против России

"Из-за влияния санкций и мер экспортного контроля разведка России получила указание найти каналы для обхода санкций и поиска обходных путей. Минфин продолжит вводить санкции в отношении как находящихся в России, так и за ее пределами лиц, которые помогают ей обходить санкции и обеспечивают возможность получать ресурсы, необходимые для продолжения войны на Украине", — говорится в заявлении минфина.

Ведомство сообщило, что сегодня введены санкции в отношении итальянского предпринимателя Уолтера Моретти и его супруги, гражданки РФ, Светланы Моретти. По данным Вашингтона, они вовлечены в поставки западного оборудования для российской разведки и атомного сектора. Под санкции также попала связанная с ними швейцарская компания Swisstec, базирующиеся в ОАЭ, компания Taerio Limited, ее дочернее предприятие на Мальте Stratton Investment Group LTD, а также компания Tamyna FZE. Санкционный список включает троих связанных с Моретти граждан Швейцарии и Италии, которые помогали ему обеспечивать руководство перечисленными предприятиями. Санкции, введенные за обход антироссийских санкций, также коснулись гражданина Германии Маркуса Мюллера и связанной с ним болгарской компании Taerio International LTD EOOD и российской "ИнтерПолиТрэйд" (Interpolytrade Limited Company), а также граждан Швейцарии Рональда Космана и Бруно Кюллера.