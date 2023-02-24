ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Компании, продолжающие вести бизнес с Россией, несмотря на введенные санкции и ситуацию на Украине, будут отрезаны от западного рынка, заявил заместитель главы американского министерства финансов Уолли Адейемо. США расширили санкции против России

"Если они продолжат продавать России материалы в поддержку военных действий, то у них больше не будет доступа к экономике нашей коалиции, которая, по правде говоря, является для них куда более крупным клиентом", — заявил Адейемо в интервью телеканалу CNN.

Уточняется, что власти США намерены придерживаться подобной политики с пятницы после того, как они объявили о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц, включая российские предприятия и россиян, а также предприятия в Азии и на Ближнем Востоке.

В сообщении отмечается, что данная тактика была принята Белым домом совместно с партнерами по G7, а также "другими союзниками".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.