США ввели экспортные ограничения против "Мегафона"
Минторг США сообщил о введении экспортных ограничений против "Мегафона"
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США ввели экспортные ограничения против "Мегафона", говорится в опубликованном федеральном регистре американского минторга.
"Следующие российские организации добавлены в список (экспортных ограничений — ред.) для приобретения или попытки приобретения товаров американского происхождения в поддержку российских военных:… ПАО "Мегафон", — указано в документе.
https://1prime.ru/News/20230224/839902161.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.