ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США ввели экспортные ограничения против "Мегафона", говорится в опубликованном федеральном регистре американского минторга. США расширили санкции против России

"Следующие российские организации добавлены в список (экспортных ограничений — ред.) для приобретения или попытки приобретения товаров американского происхождения в поддержку российских военных:… ПАО "Мегафон", — указано в документе.