МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "Мегафон" не видит никаких прямых последствий для абонентов и клиентов от включения компании в список экспортных ограничений минторга США, оператор продолжает изучать возможные последствия ограничений на свою деятельность, рассматривает возможность оспаривания данного решения, сообщили РИА Новости в компании. США расширили санкции против России

Ранее в пятницу США ввели экспортные ограничения против "Мегафона".

"Нам искренне непонятны мотивы и причины включения компании в список экспортных ограничений от Министерства Торговли США. С учетом категории ограничений, в которую попала наша компания, мы не видим никаких прямых последствий для наших абонентов и клиентов, поскольку мы не занимаемся экспортными продажами. Действие этого ограничения на телеком-услуги, включая роуминговые, не распространяется. … Мы продолжаем изучать возможные последствия данного ограничения на нашу деятельность", — говорится в сообщении.

В "Мегафоне" также отметили, что наличие компании в данном списке ограничений, возможно, скажется на необходимости получать дополнительные лицензии от минторга США в случае, если она решит импортировать что-либо из этой страны.