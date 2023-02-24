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2023
https://1prime.ru/News/20230224/839902690.html
СМИ: страны ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций
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https://россиясегодня.рф
Страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. "Страны ЕС не смогли третий день подряд…... ПРАЙМ, 24.02.2023
новости, ес, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
"Страны ЕС не смогли третий день подряд… согласовать новые санкции в отношении России", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Польша отвергла требование Италии о более слабых ограничениях против импорта каучука.
По мнению Варшавы, предложенные ограничения на импорт включают исключения и переходные периоды, из-за которых санкции на практике не будут иметь эффекта.