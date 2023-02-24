МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. ЕС достиг политического соглашения по эмбарго на российские алмазы

"Страны ЕС не смогли третий день подряд… согласовать новые санкции в отношении России", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Польша отвергла требование Италии о более слабых ограничениях против импорта каучука.

По мнению Варшавы, предложенные ограничения на импорт включают исключения и переходные периоды, из-за которых санкции на практике не будут иметь эффекта.